درس عن بعد يثير غضبا في دولة خليجية! (فيديو)

قدمت معلمة كويتية، عن طريق التعليم عن بعد من خلال الإنترنت، محاضرة حول طريقة ارتداء الملابس الداخلية للنساء، الأمر الذي أثار غضبا وجدلا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر المعلمة في الفيديو وهي تقدم لطالباتها من منزلها عبر تطبيق "زووم"، نصائح حول طريقة ارتداء حمالات الصدر النسائية.

وقالت المعلمة إنه على الفتيات أن يرتدين الحمالات بطريقة صحيحة حتى يظهر صدرهم بشكل لائق، مُستخدمة عبارات اعتبرها البعض صريحة وخادشة للحياء العام.

مغردون: مطالبات للجرائم الالكترونية للتحرك على الالفاظ الخادشة في الشهر الفضيل ! pic.twitter.com/8Oez9grDpo — نبض الكويت (@AlanbaKuw) May 22, 2020

وطالب مغردون مصلحة الجرائم الإلكترونية في الكويت، بالتحرك والقبض عليها بسبب جرأتها في الطرح، خاصة أنه أمام عدد كبير من المشاهدين.

وأثار الفيديو جدلا، فانقسمت الآراء إلى رافضة لطرح موضوع اعتبروه حساسا، على شبكة الانترنت، بينما أعرب آخرون عن إعجابهم بالمعلمة وثقتها بنفسها ورغبتها في إيصال المعلومات لطالباتها مهما كانت حساسية الموضوع.

يذكر أن المدارس معطلة في الكويت بسبب جائحة كورونا، وقد لجأت البلاد إلى التعليم عن بعد من خلال الإنترنت.

المصدر: RT