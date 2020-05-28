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النائب العام المصري يصدر أمرا جديدا في واقعة اغتصاب فتاة "تيك توك"

مجتمع

النائب العام المصري يصدر أمرا جديدا في واقعة اغتصاب فتاة
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الشاب المتهم والفتاة المتهمة
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أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم الخميس، بضبط المتهمة آية، وشهرتها "منة عبد العزيز" وستة آخرين للتحقيق معهم، بعد تداول فيديو للتعدي عليها واغتصابها.

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وذكر مكتب النائب العام في بيان صحفي أن الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت تحرياتها إلى أن المتهمين ارتكبوا جرائم منها واقعة التعدي على المتهمة، والتي تداولت بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأسبوع الماضي، وبعرض التحريات على النيابة العامة أمرت بضبط المتهمين لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

وأحال النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، للنيابة المختصة تقريرا أعدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، تضمن ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حول وقائع منسوبة للمتهمين، ومنها واقعة التعدي المذكورة.

وأكدت النيابة أنها ستعلن ما أسفرت عنه التحقيقات لاحقا بما لا يعارض مقتضياتها ومصلحتها.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت القبض على فتاة تدعى "منة عبد العزيز" ظهرت في مقطع فيديو، اتهمت فيه شابا بالاعتداء عليها جنسيا، بالاشتراك مع آخرين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

 

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