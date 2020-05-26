 
مباشر

مصر.. الأمن يلقي القبض على "فتاة الاغتصاب" في "تيك توك" (صور)

مجتمع

مصر.. الأمن يلقي القبض على
منة عبد العزيز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nyp2

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على فتاة تدعى منة عبد العزيز ظهرت في مقطع فيديو، اتهمت فيه شابا بالاعتداء عليها جنسيا، بالاشتراك مع آخرين.

مصر.. الأمن يلقي القبض على
facebook
الفتاة لحظة إعلان اغتصابها على تيك توك
إقرأ المزيد
تطورات جديدة في أزمة الفتاة المشهورة بـ
تطورات جديدة في أزمة الفتاة المشهورة بـ"هرم مصر الرابع"

وتم ضبط الفتاة، بعد القبض على الشاب المتهم بمنطقة العمرانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وأخطرت النيابة للتحقيق.

يذكر أن منة عبد العزيز، قد أثارت جدلا واسعا في مصر بعد ظهورها عبر فيديو لايف تتهم صديقها مازن إبراهيم باغتصابها وسرقة تليفونها والاعتداء عليها وتصويرها في أوضاع جنسية بالاشتراك مع فتاتين داخل شقة.

وقالت فى الفيديو المتداول: "اغتصبوني بالإكراه والبنات صحباتي كانوا متفقين معاهم لاغتصابي وتصويري".

مصر.. الأمن يلقي القبض على
facebook
الفتاة مع صديقها

وبعد عدة ساعات من التعاطف من قبل رواد التواصل الاجتماعي ظهرت منة عبد العزيز في مشهد آخر وقالت: "كل سنة وأنتم طيبين ما فيش أي مشكلة بيني أنا ومازن أنا بس كنت منهارة بسبب اللي حصل وفي ناس كتير وقعت ما بينا بسبب الحاجات اللي كان بيعملها بس خلاص الحوار خلص وجبنا حقنا وما فيش أي مشكلة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا