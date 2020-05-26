مصر.. الأمن يلقي القبض على "فتاة الاغتصاب" في "تيك توك" (صور)

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على فتاة تدعى منة عبد العزيز ظهرت في مقطع فيديو، اتهمت فيه شابا بالاعتداء عليها جنسيا، بالاشتراك مع آخرين.

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وتم ضبط الفتاة، بعد القبض على الشاب المتهم بمنطقة العمرانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وأخطرت النيابة للتحقيق.

يذكر أن منة عبد العزيز، قد أثارت جدلا واسعا في مصر بعد ظهورها عبر فيديو لايف تتهم صديقها مازن إبراهيم باغتصابها وسرقة تليفونها والاعتداء عليها وتصويرها في أوضاع جنسية بالاشتراك مع فتاتين داخل شقة.

وقالت فى الفيديو المتداول: "اغتصبوني بالإكراه والبنات صحباتي كانوا متفقين معاهم لاغتصابي وتصويري".

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وبعد عدة ساعات من التعاطف من قبل رواد التواصل الاجتماعي ظهرت منة عبد العزيز في مشهد آخر وقالت: "كل سنة وأنتم طيبين ما فيش أي مشكلة بيني أنا ومازن أنا بس كنت منهارة بسبب اللي حصل وفي ناس كتير وقعت ما بينا بسبب الحاجات اللي كان بيعملها بس خلاص الحوار خلص وجبنا حقنا وما فيش أي مشكلة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية