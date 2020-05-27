مصر تطلق إعلانا يحقق ملايين المشاهدات في 7 أيام (فيديو)

أعلنت مصر أن الإعلان الذي أطلقته ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات" تجاوز 11 مليون و500 ألف مشاهدة خلال أسبوع بمشاركة ضابط قوات الصاعقة السابق أحمد عبد اللطيف.

ووفقا للبيان شارك النقيب أحمد عبد اللطيف الضابط بقوات الصاعقة المصرية والذي أصيب في مداهمة ضد العناصر الإرهابية بسيناء وتعرض لبتر قدمه، في الإعلان حيث شهد تفاعلا كبيرا من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح البيان أن هناك تفاعلا كبيرا مع حملة "أنت أقوى من المخدرات" من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وجميعها إيجابية، حيث ساهم الإعلان في زيادة رغبة الشباب في التقدم للعلاج من تعاطى المخدرات وهو ما ظهر من زيادة عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن 16023 لعلاج مرضى الإدمان والتعاطي بنسبة 150% عقب إطلاق الحملة.

المصدر: rt