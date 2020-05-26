فتاة لبنانية تعدم طليقها رميا بالرصاص وتقود سيارته لتسليم نفسها

شيعت بلدة نيحا في الشوف بلبنان اليوم، بمأتم مهيب، جثمان الشاب نبيل محمود كليب، الذي قتل أمس رميا بالرصاص على يد طليقته، التي استقلت سيارته بهدوء بعد ذلك وتوجهت لتسليم نفسها للشرطة.

إقرأ المزيد

وقد نعت عائلة كليب الشاب القتيل، ونعاه كذلك "الحزب التقدمي الاشتراكي" وعموم أبناء البلدة، وشاركت جموع غفيرة في تشييعه.

وكانت طليقة كليب وهي من بلدة القرية المجاورة، قد حضرت بسيارة أجرة إلى مسكن زوجها السابق، وأطلقت وابلا من النيران باتجاهه من سلاح حربي، فأصابته برصاصة قاتلة في صدره، ثم استولت على مفاتيح سيارته وأدارت محركها بهدوء وقادتها بثقة إلى مخفر درك مدينة عاليه، حيث سلمت نفسها، بحسب ما ذكر أقرباء المجنى عليه.

يشار إلى أن عائلة ضو في بلدة القرية، أصدرت بيانا اليوم ومما جاء فيه، "نتبرأ من ابنة العائلة التي أقدمت على ارتكاب هذه الفعلة النكراء، ونطالب الأجهزة المختصة والقضاء بإجلاء ملابسات الجريمة واتخاذ المقتضى القانوني المناسب. نتقدم بأحر التعازي من أهل الفقيد ومن آل كليب الكرام. للفقيد الرحمة ولأهله ولعموم مشايخ وأهالي بلدة نيحا طول البقاء".

المصدر: الوكالة الوطنية