مسلح يقتل تسعة أشخاص في لبنان

قال مصدر أمني لبناني، اليوم الثلاثاء، إن رجلا ذبح زوجته وقتل بالرصاص ثمانية آخرين من بينهم شقيقه، في أسوأ حادث من نوعه بالبلاد منذ سنوات.

وأضاف المصدر أن السلطات ألقت القبض على الرجل الذي كان قد لاذ بالفرار بعد أن ذبح زوجته بسكين ثم بدأ بإطلاق النار عشوائيا في بلدة‭‭ ‬‬بعقلين على بعد 45 كم جنوبي العاصمة بيروت.

وصرح المصدر الأمني بأن هناك اعتقادا بأن الجريمة "جريمة شرف".

وأوضح أن من بين القتلى 5 سوريين بينهم صبي عمرة 15 عاما وطفل عمره عشرة أعوام، كانا في منزل تحت الإنشاء والذي كان مسرحا لإطلاق النيران.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن أسباب الجريمة "مجهولة".

المصدر: رويترز