الحكومة الروسية تطبق تجربة البطاقة الشخصية الإلكترونية في موسكو

تقترح الحكومة الروسية على سلطة موسكو إجراء تجربة البطاقات الشخصية الإلكترونية.عن طريق تطبيق "الهوية المنقولة" التي يمكن أن تحل محل البطاقة الشخصية العادية عند تقديم بعض الخدمات.

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ويتوقع أن تبدأ التجربة في موسكو في 1 يوليو المقبل. وقد طرحت وزارة الاتصال الروسية هذا الاقتراح وأعدت مشروعا للقرار الحكومي بهذا الشأن.

واقترحت وزارة الاتصال بأن تجري في موسكو في الفترة ما بين 1 يوليو عام 2020 و31 ديسمبر عام 2021 تجربة استخدام التطبيق الإلكتروني في الهواتف المنقولة بدلا من البطاقة الشخصية عند تقديم بعض الخدمات الحكومية والمحلية، بما فيها خدمات الإسكان وخدمات بعض المتاجر وغيرها.

يذكر أن الحكومة الروسية تدرس منذ فترة مسألة تطبيق الهويات الإلكترونية في روسيا. ويفترض أن التجربة ستشمل أولا مجالات لا تقضي بإنفاق أموال كبيرة. وعلى سبيل المثال يمكن أن يستخدم الموسكوفيون الهوية الإلكترونية عند شراء بضائع بسيطة مثل السجائر والمسكرات.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا