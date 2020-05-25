هيفاء وهبي ترد على الملحن المصري الذي يدعي زواجه سرا منها

ردت الفنانة اللبنانية،هيفاء وهبي، على ملحن مصري ادعى زواجه منها وطالب بإثباته، بعد اتهامها له بسرقة الملايين منها بموجب توكيل خاص، ووجهت لوكيل أعمالها وزوجها المفترض كلمات خادشة.

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وقالت الفنانة المثيرة للجدل في ردها على "تويتر" اليوم، إن: "ادعاء إثبات زواج المدعى عليه م.و هو كلام عار عن الصحة وسأتخذ بعد انتهاء الإجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيجة التحقيق وما أسفر عنه حكم القضاء في ذلك شكرا!".

لكنها لم تنف صراحة واقعة الزواج من هذا الملحن.

ادعاء اثبات زواج

المدعى عليه م.و هو كلام عار عن الصحة

وساتخذ بعد انتهاء الاجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيحة التحقيق وما اسفر عنه حكم القضاء في ذلك

شكرا! — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) May 25, 2020

وكانت وهبي قد وجهت كلمات نابية لزوجها المفترض ووكيل أعمالها السابق قالت فيها: "أول مرة بشوف لبوة بيقول على نفسه أسد".

ورفع الملحن المصري محمد وزيري دعوي قضائية في نيابة قصر النيل بمحكمة عابدين، للمطالبة بإثبات زواجه من الفنانة وهبي، بعد اتهامها له بسرقتها.

وجاءت هذه الدعوى بعد تحرير هيفاء محضرا ضد وزيري اتهمته فيه بسرقة ملايين الجنيهات منها إثر استغلاله لتوكيل خاص يمنحه الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها من منظمي الحفلات والمنتجين والمحطات الفضائية.

ولاقت وهبي تعاطفا كبيرا من متابعيها فكتبت إحداهن:

"الجميلات حظهن قليل يا قلبي الله يكون معك"

الجميلات حظهن قليل ياقلبي الله يكون معك — ليندا بنت محمد 🇩🇿 (@3UadyHMlNaMn9Ng) May 25, 2020

فيما واساها أحد المعجبين ساخرا فكتب يقول: "بدك للحقيقة ....تهمة متل هالتهمة مستعد الواحد ياخذ إعدام كرمالها.....وأنا واحد منهم Love u hayouf"

بدك للحقيقة ....تهمة متل هالتهمة مستعد الواحد ياخد إعدام كرمالها.....وانا واحد منهم

Love u hayouf — Tony Khalife|طوني خليفة (@TonyKhalifeh) May 25, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي