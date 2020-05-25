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ملحن مصري يكشف عن زواجه السري من هيفاء وهبي (صورة)

مجتمع

ملحن مصري يكشف عن زواجه السري من هيفاء وهبي (صورة)
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هيفاء وهبي
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رفع الملحن المصري محمد وزيري دعوي قضائية في نيابة قصر النيل بمحكمة عابدين وذلك للمطالبة بإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعد اتهامها له بسرقتها.

ملحن مصري يكشف عن زواجه السري من هيفاء وهبي (صورة)
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صورة تحديد جلسة المحاكمة
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تصاعد الأزمة بين المصري محمد وزيري وهيفاء وهبي.. والأخيرة ترد عليه بلفظ خادش للحياء
تصاعد الأزمة بين المصري محمد وزيري وهيفاء وهبي.. والأخيرة ترد عليه بلفظ خادش للحياء

وتحددت أولى جلسات المحاكمة يوم 2 يونيو المقبل، وجاءت هذه الدعوى بعد تحرير هيفاء محضرا ضد وزيري لاتهامه بسرقة ملايين الجنيهات منها إثر استغلاله لتوكيل خاص يمنحه الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها من منظمي الحفلات والمنتجين والمحطات الفضائية.

وكانت حدة الأزمة قد تصاعدت بين الملحن المصري محمد وزيري والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، التي اتهمته مؤخرا بسرقة ملايين الجنيهات وصلت إلى 63 مليون.

ملحن مصري يكشف عن زواجه السري من هيفاء وهبي (صورة)محمد وزيري وهيفاء وهبي

ونشر محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة السابق بعد ذلك، صورة مع محاميه أشرف عبد العزيز من خلال حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وكتب عليها: "خسرتني للأبد وكلمة وقلتها لعبت مع الأسد يبقى استحمل بقى مع أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض".

من جهتها، ردت هيفاء وهبي، بشكل غير مباشر، قائلة "أول مرة بشوف .... بيقول على نفسه أسد"، مستخدمة لفظا خادشا للحياء في التعليق.

المصدر: RT

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