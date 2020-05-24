للمرة الأولى.. إقامة مراسم زواج صباحا في مكة

شهدت محافظة أضم التابعة لمنطقة مكة، أول زواج يقام في صباحا اليوم الأحد، قد يكون الأول من نوعه على مستوى السعودية، امتثالا للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

واقتصرت مراسم الزواج على حضور ثلاثة أشخاص فقط، هم العريس، وشقيقه، ووالد العروس، وذلك بمركز ربوع العين بمحافظة أضم.

وقال شقيق إبراهيم بن برسيس المتعاني إن الزواج كان مقررا في الثالث من شوال الجاري، غير أن ما فرضته جائحة كورونا والتعليمات الرامية إلى سلامة الجميع من الفيروس والمتمثلة في الابتعاد عن المخالطة والمناسبات الاجتماعية، أدى إلى إقامة الزواج بهذه الكيفية في الصباح الباكر، دون تكاليف أو تجمعات امتثالا للأوامر والتعليمات.

وعن تفاصيل الزواج، قال عبد المجيد شقيق العريس: "مراسم زواج شقيقي تمت خلال 30 دقيقة فقط في منزل خالنا وهو والد العروسة، وقد بارك الفكرة ورحب بها في ظل هذه الظروف الطارئة، حيث لم يعتد المجتمع إقامة الزيجات في مثل هذا التوقيت".

المصدر: "سبق"