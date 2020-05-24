الجزائر.. إصابة ممثل كوميدي مشهور بكورونا

أصيب الفنان الكوميدي والمسرحي الجزائري حكيم دكار، بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

ويخضع دكار حاليا للعلاج في أحد مستشفيات مدينة قسنطينة شرق البلاد.

💠اصيب الفنان الكوميدي حكيم دكار بطل مسلسل جحا ، بفيروس كورونا ووضع عشية اليوم تحت الحجر الصحي في مستشفى قسنطينة ،

شفاه الله وعافاه pic.twitter.com/I26L4zJqP0 — عبد الرؤوف بوشامة (@BouchamaRaouf1) May 23, 2020

ودكار عضو في المجلس البلدي لقسنطينة وبطل مسلسلي "جحا" و"عيسى سطوري"، وكان قد شارك في حملة توعية للوقاية من كورونا مع مجموعة من ممثلي مسرح المدينة.

وأعلنت الجزائر أمس السبت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 8113 حالة، بعد تسجيل 195 حالة جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 592.

وكانت الممثلة المصرية رجاء الجداوي نقلت إلى المشفى اليوم بعد تأكيد إصابتها بالفيورس.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية