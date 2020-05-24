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الجزائر.. إصابة ممثل كوميدي مشهور بكورونا

مجتمع

الجزائر.. إصابة ممثل كوميدي مشهور بكورونا
Reuters RB/MAR
تدابير احترازية ضد كورونا في الجزائر
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أصيب الفنان الكوميدي والمسرحي الجزائري حكيم دكار، بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

ويخضع دكار حاليا للعلاج في أحد مستشفيات مدينة قسنطينة شرق البلاد.

ودكار عضو في المجلس البلدي لقسنطينة وبطل مسلسلي "جحا" و"عيسى سطوري"، وكان قد شارك في حملة توعية للوقاية من كورونا مع مجموعة من ممثلي مسرح المدينة.

وأعلنت الجزائر أمس السبت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 8113 حالة، بعد تسجيل 195 حالة جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 592.

وكانت الممثلة المصرية رجاء الجداوي نقلت إلى المشفى اليوم بعد تأكيد إصابتها بالفيورس. 

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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