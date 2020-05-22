 
مباشر
عاجل
موسكو.. وفاة 67 مصابا بكورونا في 24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات يبلغ 1934

الدفاع المدني السعودي يعيد الطفلة مسك إلى أهلها - فيديو

مجتمع

الدفاع المدني السعودي يعيد الطفلة مسك إلى أهلها - فيديو
youtube.com
رجال الدفاع المدني وهم يعيدون مسك إلى ذويها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nxrq

نجح رجال الدفاع المدني السعودي الجمعة، في العثور على الطفلة المفقودة مسك، عقب مناشدات من ذويها بالبحث عنها.

وأشار ذوو الطفلة التي فقدت بعد خروجها من المنزل الجمعة ولم تعد، إلى الجهود التي قامت بها الجهات الأمنية وعدد من المتطوعين في البحث عنها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لأحد أفراد الدفاع المدني وهو يحمل الطفلة بعد العثور عليها وسط فرحة كبيرة بين أهلها والموجودين.

المصدر: "وكالات سعودية"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا