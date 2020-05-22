الدفاع المدني السعودي يعيد الطفلة مسك إلى أهلها - فيديو

نجح رجال الدفاع المدني السعودي الجمعة، في العثور على الطفلة المفقودة مسك، عقب مناشدات من ذويها بالبحث عنها.

وأشار ذوو الطفلة التي فقدت بعد خروجها من المنزل الجمعة ولم تعد، إلى الجهود التي قامت بها الجهات الأمنية وعدد من المتطوعين في البحث عنها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لأحد أفراد الدفاع المدني وهو يحمل الطفلة بعد العثور عليها وسط فرحة كبيرة بين أهلها والموجودين.

المصدر: "وكالات سعودية"