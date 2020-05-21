دار الإفتاء المصرية تقول كلمتها غدا بشأن أول أيام عيد الفطر المبارك

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال للعام 1441 هجري، غدا الجمعة، عقب صلاة المغرب لإعلان نتائج الرؤية الشرعية، وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك.

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ويلقى بيان الرؤية الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية بمكتبه في دار الإفتاء.

ووفقا للحسابات الفلكية فعدة شهر رمضان تكون 30 يوما هذا العام، وكان أول أيامه الجمعة 24 أبريل، وآخر أيامه سيكون السبت 23 مايو، ويكون آخر أيامه أطولها من حيث عدد ساعات الصيام.

ويولد هلال شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران عصر يوم الجمعة 29 من رمضان 1441 هجري الموافق 22 مايو وهو يوم الرؤية.

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم في مدينة القاهرة، وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن الإسلامية، ويغرب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية الجمعة في كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ11 دقيقة.

وفى باقى محافظات مصر يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 9 و 12 دقيقة. أما في العواصم والمدن الإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين 1 و 16 دقيقة، وبذلك يكون فلكيا يوم السبت 23 مايو هو المتمم لشهر رمضان وتكون غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأحد المقبل في 24 مايو الجاري.

المصدر: اليوم السابع