النمساويون يتوافدون على صالونات تصفيف الشعر مع تخفيف قيود كورونا

توافد النمساويون على صالونات تصفيف الشعر ومستحضرات التجميل والإلكترونيات التي أعادت السلطات فتحها، للاستمتاع بتخفيف إجراءات العزل العام التي استمرت 7 أسابيع بسبب جائحة كورونا.

وسارعت النمسا مبكرا إلى اتخاذ إجراءات للحد من انتشار المرض إذ أغلقت المطاعم والحانات والمسارح والمدارس ومتاجر السلع غير الأساسية وأماكن التجمع الأخرى، مما ساعد على تقليل الزيادة اليومية في العدوى إلى أقل من واحد في المئة، وسجلت النمسا 15500 حالة إصابة و589 حالة وفاة بكورونا حتى الآن.

وقالت الحكومة التي يقودها المحافظون إن هذه الأرقام المنخفضة نسبيا تبرر إلغاء قيود العزل العام على مراحل.

وبدأت المرحلة الثانية، التي تشمل مراكز التسوق ومحال تقديم الخدمات مثل تصفيف الشعر يوم الجمعة، وهو يوم عطلة رسمية، مما يعني أن جميع تلك الأماكن تقريبا أعادت فتح أبوابها يوم السبت.

وخففت النمسا قيود العزل العام قائلة إن الجمهور لم يعد بحاجة إلى سبب، مثل التسوق أو ممارسة الرياضة، لمغادرة منازلهم.

المصدر: رويترز