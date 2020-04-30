ساويرس يدخل على خط برنامج "رامز جلال"

دخل رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على خط الجدل المحتدم حول برنامج الفنان، رامز جلال، بعد أن أدلى برأيه بتغريدة على موقع "تويتر".

اللى مش عاجبه ميتفرجش و اللي عاجبه يتفرج الريموت كنترول أداة الحرية ! https://t.co/1niYfVdVpR — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 29, 2020

كتب ساويرس في تغريدته: "اللي مش عاجبه ما يتفرجش، واللي عاجبه يتفرج. الريموت كنترول أداة الحرية!"

وجاء تعليق رجل الأعمال المصري من خلال استطلاع رأي أجراه موقع مصراوي تعليقا على إصدار نقيب الإعلاميين في مصر، طارق سعدة، قرارا بمنع ظهور رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل مصر.

وكانت "مجموعة MBC" القناة التي تبث البرنامج قد عقبت على القرار بأنه خاص بوسائل الإعلام التي تبث من داخل مصر ولا ينطبق على مجموعتها، حيث أنها مجموعة قنوات غير مصرية وتبث من دوله الإمارات العربية المتحدة وفقا للقوانين المتبعة.

المصدر: تويتر