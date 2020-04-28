صور تكشف عن خفايا قبيلة نائية اعتادت أكل الموتى "لامتصاص أرواحهم"
كشفت صور مذهلة عن قبيلة نائية غير معروفة تسكن في أعماق البيرو، اعتادت على أكل الأقارب الميتين "لامتصاص أرواحهم".
والتقط المغامر أليكسي كولبوف من موسكو، روسيا، الصور أثناء سفره على طول نهر غالفز (Galves)، بالقرب من قرية "بوين بيرو".
Inside the cannibal tribe who used eat their dead relatives ‘to absorb their spirit’ https://t.co/T8NqCqWOnQ— The US Sun (@TheSunUS) April 27, 2020
ويمكن التعرف على النساء من قبيلة Matses الأمازونية القديمة، وهن يضعن "شوارب فريدة" معروفة باسم "demuzh" (وهي ألياف رقيقة من أوراق النخيل تُدخل في الأنف)، مع رسوم الوشم على وجوههن.
وتُظهر صور أخرى وجوه أطفال Matses المغطاة بالطلاء الأحمر - يعتقد أنها تزودهم بالقوة.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
🇵🇪 УСЫ ЯГУАРА 🐆 Свои собственные стандарты красоты у племени матсес, населяющих верховья легендарной реки Жавари в Перу и Бразилии. Во внешности женщин матсес наиболее примечательны две вещи: татуировка и «кошачьи усы», или «усы ягуара», коль скоро речь идёт о Южной Америке. Татуировка представляет собой линию от ушей до рта и далее вокруг обеих губ (иногда только над верхней губой). От этой горизонтальной линии исходят частые вертикальные черточки. Такая татуировка делается при помощи шипа пальмы, которым под кожу загоняют цветовой пигмент из смеси сока фрукта дженнипап американо и золы. Татуировка остаётся на всю жизнь. Усы, называемые «демуж», представляют собой пирсинг из твёрдых тонких волокон пальмового листа, вставляемых в крылья носа. Количество таких «усов» может доходить до 10 с каждой стороны. Сами матсес считают это красивым, однако, как народ, не ассоциируют себя с ягуарами (хотя один из двух основных кланов матсес именуется «кланом ягуаров»). Демуж и татуировки матсес возникли как защита от киднэппинга со стороны других племён, в частности, матис (матсес, к слову, тоже, ранее активно занимались киднэппингом) и явились способом самоидентификации племени. . 🇵🇪 JAGUAR WHISKERS 🐆 The Matses tribe inhabiting the upper reaches of the legendary Javari River in Peru and Brazil have their own beauty standards. Two things are the most remarkable about Matses women appearance: tattoo and cat-like whiskers, or “jaguar whiskers” consider the region they live. The tattoo appears a straight line from ears to mouth and then around the lips (sometimes above the upper lip only), short vertical lines branch from this main line. Tattoos are made with a palm thorn used for putting under skin the colorant made of jennypup americano fruit and ash. Tattoos are made for a lifetime. The whiskers, called "demuzh", is a piercing of hard thin fibers of a palm leaf inserted into nose alae. The number of such "whiskers" can reach up to 10 on each side. The Matses consider it beautiful, however, as a tribe, they do not associate themselves with the jaguars (though one of the two main Matses clans is called the Jaguar clan). Demuzh and Matses tattoos arose...👇👇👇
ويمنع هذا المظهر الفريد أيضا أفراد قبيلة Matses من الاختطاف من قبل القبائل الأخرى، وهو أمر شائع في غابات الأمازون المطيرة في بيرو.
وأمضى أليكسي يومين في السفر إلى القرية النائية - وقضى نحو 8 أيام مع قبيلة Matses - وشعر بالترحيب الحار بشكل لا يصدق.
وعلى الرغم من الزيارة السياحية العرضية، تمكنت القبيلة من الحفاظ على طرقها التقليدية إلى حد كبير. ويعد أكل لحوم البشر احتفالي فقط، حيث خرج عن نطاق الممارسة في القرن الحادي والعشرين.
وقال أليكسي: "لم يعودوا يمارسون أكل لحوم البشر ولكن تومي، وهي واحدة من أفراد القبيلة، أخبرتني عن وفاة جدها، وكيف أُكلت ساقه".
وأضاف: "شعرت حقا أنني في المنزل هناك. بيسو وتومي، امرأتان بكيتا عندما قلت وداعا وسألتا عما إذا كان بإمكاني القدوم للزيارة مرة أخرى".
وبسبب موقع القبيلة البعيد، تمكنوا من الاحتفاظ بالعديد من طرقهم التقليدية. وقال أليكسي: "علينا أن نعرف المزيد عن هذه الثقافات".
المصدر: ذي صن