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استطلاع الرأي: غالبية الروس يعتبرون أنفسهم سعداء

مجتمع

استطلاع الرأي: غالبية الروس يعتبرون أنفسهم سعداء
Sputnik Kirill Kalinnikov
صورة أرشيفية
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أجرى المركز الروسي لاستطلاع الرأي العام استطلاع رأي المواطنين الروس. وأظهر أن 81% من الروس المشاركين فيه يعتبرون أنفسهم سعداء إلى درجة ما.

وبلغ معدل السعادة عند الروس 67% ما يقل بـ 8 نقاط عما هو عليه العام الماضي مع العلم أن معدل السعادة لم يتجاوز في روسيا منذ 10 أعوام 48 نقطة ومنذ 30 عاما 17 نقطة فقط.

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ويعتبر 33% من المشاركين أن من يحيط بهم هم سعداء كذلك في معظم الأحوال. ويعتبر نصف المشاركين في الاستطلاع تقريبا (46%) أن عدد السعداء يعادل عدد البؤساء في روسيا. أما 14% فيعتقدون أن غالبية محيطهم هم البؤساء.

ويرى الروس أن أسباب السعادة هي العائلة (29%)، الأطفال (14%)، الصحة الشخصية وصحة الأقرباء (25%)، العمل الجيد (11%)، الحالة المادية الجيدة ( 9%).

ويعتبر 11% من الروس أن المشاكل المادية هي مسببات للبؤس ومشاكل البلاد (8%) وغياب الاستقرار ( 7%) والبطالة وتدهور الصحة (4%).

يذكر أن استطلاع الرأي جرى يوم 15 أبريل الجاري. وشارك فيه المواطنون الروس الذين تجاوزت أعمارهم 18 عاما .

المصدر: تاس

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