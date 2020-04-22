فيروس كورونا يصيب 9 طلاب عسكريين في موسكو

أصيب 9 طلاب عسكريون بفيروس كورونا في الجامعة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية حسبما صرح ناطق باسم الوزارة.

وقال الناطق إن معلومات عن إصابة عدد كبير من الطلاب في الجامعة العسكرية يتعارض مع الواقع.

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وأوضح أن اختبار كشف فيروس كورونا في الجامعة العسكرية أسفر عن الحصول على نتيجة إيجابية لدى 9 طلاب تم عزلهم فورا في أحد المستشفيات العسكرية.

وأضاف أن الأطباء والقادة العسكريين فرضوا رقابة طبية شديدة على كل من تواصل مع المصابين بفيروس كورونا وأوضح أن صحتهم جيدة ولم تظهر لديهم أية أعراض يتميز بها الفيروس.

ومع ذلك فإن وزارة الدفاع تعِد حاليا رسالة تبعث بها إلى أجهزة الأمن بطلب رفع دعوى إدارية ضد من نشر أخبارا زائفة عن كثرة الإصابات بفيروس كورونا في الجامعة العسكرية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا