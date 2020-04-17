المكان "الأكثر أمانا" من فتك فيروس كورونا في أمريكا

كشفت تقارير جديدة أن المكان الأكثر أمانا من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، قد يكون مدينة صغيرة تقع في شبه جزيرة متصلة بكندا جنوب فانكوفر.

ووفقا لصحيفة "ذي غارديان" البريطانية، فإن سكان بوينت روبرتس البالغ عددهم 1300 نسمة، وهم جزء من ولاية واشنطن ولكن ليسوا على صلة مباشرة بالبر الرئيسي للولايات المتحدة، لم يتأثروا بهذا الوباء حتى الآن.

“The safest place”: How one isolated U.S. town is keeping coronavirus at bay — The Guardian @190924CH Northwest Angle & Point Roberts are #covid19 free. But you have quicker access than me. #coronavirusfearswaterandsoap 🇺🇸🇨🇦 https://t.co/fTvhyY9iXt — Saturday Mornings 🇺🇸 (@JLA_DCEU) April 17, 2020

وقالت بامالا شيبارد (65 سنة)، التي تعيش في المقاطعة الواقعة في أقصى جنوب شبه جزيرة تساواسن منذ عام 1989، لوسائل الإعلام: "ربما يكون هذا المكان الأكثر أمانا للبلاد، لأن حدودنا مغلقة، فنحن مثل جزيرة الآن. إننا مثل جزيرة بلا قوارب".

Good to hear, about a favourite place of mine (and a favourite trivia point for the unfamiliar!)



Point Roberts ⬇️ https://t.co/sqo9pG6XgV — Braeden Caley 🇨🇦 (@braedencaley) April 17, 2020

وذكرت وسائل الإعلام أن المدينة المعزولة، على بعد نحو 135 ميلا شمال غرب سياتل، يمكن الوصول إليها بالقوارب أو طائرات خاصة، ولا يمكن لأحد الوصول إلى هذا المجتمع الأمريكي بالسيارات إلا بالمرور عبر كندا.

The safest place in America: Point Roberts in Washington state has reported no coronavirus cases among its 1,300 residents because it is cut off from the rest of the US by Canada

via https://t.co/qN3Iyi5FHihttps://t.co/hNpR2JVjXC — Foreign Confidential (@ForeignC) April 17, 2020

When Americans do this It's okay. But when Canadians try to get cheaper gas in Point Roberts it's not okay... 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/uxW1hHzLNf — 一🔴番| Socialists can suck my 🍆 (@mt_pathfinder) April 16, 2020

وأشار رئيس الإطفاء المحلي، كريستوفر كارلتون، إلى أنه في عطلة نهاية أسبوع نموذجية في العام الماضي، شهدت المدينة نحو 2000 مركبة تسافر عبر حدودها، ولكن هذا العدد انخفض الآن إلى أقل من 100.

وقال كارلتون لصحيفة "ذي غارديان" إن السكان ما زال بإمكانهم عبور الحدود للسفر الضروري، بما في ذلك المواعيد الطبية، لكن أي شخص غريب يحاول الدخول إلى المدينة سيواجه صعوبة في تجاوز حراس الحدود.

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وأضاف: "من الناحية الاقتصادية، هذا يؤذي مجتمعنا، كما هو الحال مع أي مجتمع يمر بهذه المرحلة في هذه الظروف، ولكنه من ناحية أخرى يحمينا".

قال كارلتون إنه من الممكن أن يسافر أحد السكان بمفرده إلى البر الرئيسي ليتم اختباره لـ COVID-19، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي حالات من قبل مسؤولي الصحة في المدينة.

وأشار إلى أن التفشي المحلي قد يكون مدمرا لأن نحو 70% من سكان بوينت روبرتس يبلغون من العمر 60 عاما أو أكثر، وهي الفئة العمرية التي تعتبر أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

ولا يعمل في عيادة البلدة إلا ممرض ومساعد طبيب. ويتعين عليهم نقل أي شخص مصاب بمرض خطير إلى البر الرئيسي عن طريق كندا أو إجلائهم عن طريق طائرة هليكوبتر.

وعلى الرغم من عزلتها، تتبع بوينت روبرتس الإجراءات التي اتخذها حاكم واشنطن جاي إنسلي، بما في ذلك العزل المنزلي، وحظر جميع التجمعات وإغلاق جميع الأعمال غير الضرورية.

المصدر: نيويورك بوست