الشرطة الهندية تبتكر عقابا فريدا ضد سياح خالفوا الحجر الصحي

سلطت الشرطة الهندية عقوبات المدارس القديمة على سياح انتهكوا قواعد الحجر الصحي الصارمة، وجعلتهم يكتبون كلمة "أنا آسف" 500 مرة على الأقل، وفقا للتقرير.

وقال فينود كومار، من شرطة أوتاراخند، لصحيفة the Hindustan Times إن ضباطه فرضوا عقوبة غير عادية على 10 سائحين من إسرائيل وأستراليا والمكسيك ممن وقع القبض عليهم وهم يتجهون إلى منطقة شعبية عند نهر غانغا "للاسترخاء".

Foreigners in India made to write 500 times "I did not follow the rules of lockdown so I am sorry" https://t.co/xscuWmWU5Kpic.twitter.com/o414C1oRfo — MEDIAonINDIA (@MEDIAonINDIA) April 13, 2020

Indian police make 'covidiots' write 'I am sorry' 500 times for violating lockdown https://t.co/sFFsuuq8rhpic.twitter.com/D2TVGgiI5v — New York Post (@nypost) April 13, 2020

وأمر كومار رجاله بإحضار "50 إلى 60 صفحة فارغة"، وحذر السائحين من أنهم إذا لم يكتبوا الاعتذار "سيتم إدراجهم في القائمة السوداء، الأمر الذي سيمنعهم من دخول الهند مرة أخرى".

وقال كومار للصحيفة، إن السائحين وافقوا على العقوبة وكتبوا الاعتذار 500 مرة على الفور".

India: Israeli and other foreign tourists who did not follow the lockdown rules had to write down 500 times ‘I did not follow lockdown rules, I am sorry.’ pic.twitter.com/3666NxAruM — Dilshad Baluch Sajidi (@DilshadBaluch) April 13, 2020

وكتب السائحون: "لم ألتزم تدابير الإغلاق، أنا آسف"، وفقا للشرطة المحلية، حيث أنه منذ إصدار مرسوم الإغلاق التام في البلاد في نهاية مارس الماضي، لا يحق للسكان مغادرة منازلهم إلا لشراء الضروريات مثل المؤن أو الأدوية.

وقال مسؤول الشرطة: "لقد تم إطلاق سراحهم بعد ذلك، مع تحذير صارم وأمروا بعدم المغامرة من دون أي سبب".

Coronavirus: Tourists forced to write ‘I am so sorry’ 500 times over lockdown breach [photos] https://t.co/HXAKJe9rpj via @adomonline — Ewura Abedu-Kennedy (@KendraAbedu) April 13, 2020

وأخبرهم بأنها "عقوبة خفيفة"، بالنظر إلى ما قام به ضباط آخرون في الهند، من قبيل مهاجمة الذين كسروا الحظر جسديا، أو إرغامهم على ممارسة بعض الحركات الرياضية الصعبة.

المصدر: نيويورك بوست