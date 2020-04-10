ذبحا وطعنا .. عائلة كاملة ضحية جريمة تهز طرطوس السورية

قضت عائلة في ريف طرطوس ذبحا وطعنا في جريمة مروعة وغير مألوفة، كما وصفت في المحافظة السورية الساحلية.

مصادر في قرية بديرة التي شهدت الجريمة قالت لـRT إن عدة روايات متداولة للحادثة التي أدت إلى مقتل أم وطفليها بينما يخضع الأب الآن لعمل جراحي في مشفى الباسل في طرطوس.

وأوضحت المصادر أن الأم قتلت ذبحا، بينما قضى الطفلان (5، و6 سنوات) بعدد من الطعنات.

RT

وأشارت المصادر إلى أن الجهات المعنية "باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات تلك الجريمة الشنيعة وغير المألوفة في المحافظة".

أسامة يونس -دمشق