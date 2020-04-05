حبس والدة "الرضيعة المعذبة" في مصر

أمر النائب العام المصري، حماده الصاوي، بحبس والدة "الرضيعة المعذبة" 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بالشروع في قتل طفلتها وتعريض حياتها للخطر.

وعثرت وحدة الرصد بمكتب النائب العام في مواقع التواصل الاجتماعي على صور للرضيعة ومعلومات منشورة عن واقعة تعدي عليها، فأمر النائب العام بتولي مكتب حماية الطفل فتح التحقيق في هذه القضية.

تزامنا مع ذلك أبلغ المجلس القومي للطفولة والأمومة النيابة العامة بورود استغاثة إلى خط نجدة الطفل يوم الجمعة مفادها تعرض طفلة رضيعة للتعذيب على يد والديها بملعقة ساخنة وبالضرب، مما أحدث إصابات بالغة بها.

وأمرت النيابة الشرطة بضبط الجانيين، وتم العثور على الرضيعة متأثرة بجراحها، والتي أثبت توقيع الكشف الطبي عليها إصابتها بآثار حروق باليد اليسرى وتمزق بأربطة الركبة اليمنى.

وباستجواب الأم المتهمة، أقرت بسبق تعديها على طفلتها مرتين، أولاهما منذ شهرين، وقد شفيت الرضيعة من إصاباتها آنذاك، والثانية منذ أسبوعين عندما سكبت ماء ساخنا على وجهها، وأحرقت يدها بملعقة ساخنة، فأحدثت ما بها من إصابات.

المصدر: RT