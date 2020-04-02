تأجيل موعد تعداد السكان في روسيا إلى عام 2021

قدمت إدارة "روستات" (الإحصاء) إلى الحكومة الروسية اقتراحا بتأجيل موعد إجراء تعداد السكان في روسيا من أكتوبر المقبل إلى عام 2021.

جاء ذلك على موقع "مستقبل روسيا، المشاريع الوطنية" الذي قال إن تأجيل موعد تعداد السكان لن يؤثر على جودة الفعالية ونتائجها.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في 30 مارس الماضي بأن موعد بدء تعداد سكان سائر روسيا في بعض المناطق النائية التي تتميز بكثافة السكان المتدنية قد يؤجل لخطر انتشار فيروس كورونا في روسيا.

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يذكر أن تعداد سكان سائر روسيا يتوقع أن يكتسب مواصفات تكنولوجية حديثة ويجرى في غالبية مناطق روسيا باستخدام الإنترنت وتكنولوجيات حديثة أخرى. لكن بعض مناطق سيبيريا وأقصى شمال روسيا لا تمتلك البنية التحتية اللازمة. لذلك يمكن أن تواجه سلطات تلك المناطق مشاكل متعلقة بتأهيل العدادين وإعداد الأجهزة والمعدات التي من شأنها ضمان أمن عملية معالجة المعلومات.

مع ذلك فإن المكتب الصحفي لإدارة الإحصاء أكد أن تأجيل موعد تعداد السكان لن يؤثر أبدا على جودته ونتائجه.

فيما أعادت إدارة الإحصاء إلى الأذهان أن روسيا ليست دولة وحيدة حيث أدخلت الأوضاع المتعلقة بانتشار فيروس كورونا تعديلات في مواعيد إجراء تعداد السكان. وقد تغيرت مواعيد إجراء تعداد السكان في كل من الولايات المتحدة والبرازيل وقرغيزيا.

المصدر: تاس