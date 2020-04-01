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نادية الجندي غاضبة من تناول حياتها الشخصية وتهدد بمقاضاة كل من ينتحل اسمها

مجتمع

نادية الجندي غاضبة من تناول حياتها الشخصية وتهدد بمقاضاة كل من ينتحل اسمها
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هددت الفنانة المصرية نادية الجندي بمقاضاة كل من ينتحل اسمها أو يتطرق لحياتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أنها لا تمتلك أي حسابات شخصية على موقع فيسبوك.

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وأبدت غضبها بعد تناول عدة أخبار غير صحيحة وتقارير مزيفة تمس حياتها الخاصة على هامش الاحتفال بعيد ميلادها، وأكدت أنها تنتظر العودة إلى القاهرة حتى تتخذ الإجراءات القانونية وقالت في بيان عبر حسابها الرسمي على كل من إنستغرام وتويتر: "ليس لدي أي صفحات على فيسبوك ولا أي أكونت أو بيدج وسأقاضي قانونيا أي صفحة وشخص بيتكلم وبيتلاعب باسمي".

وأضافت: "فور عودتي من لبنان سأتخذ كافة الإجراءات القانونية لغلق هذه الصفحات والأكونتات جميعا وأقاضي من أنشأها".

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ليس لدي أي صفحات علي الفيس بوك ولا أي أكونت أو بيدج وسوف أقاضي قانونياً أي صفحة وشخص بيتكلم وبيتلاعب بأسمي وفور عودتي من لبنان سوف أتخذ كافة الأجراءات القانونية لغلق هذه الصفحات والأكونتات جميعاً وأقاضي من أنشأها وليس لدي علي مواقع التواصل الأجتماعي غير صفحه "الأنستجرام" دي وصفحة "تويتر" الموثقة وأي حد حينشر عن لساني أخبار غير حقيقية أو يتكلم عن حياتي الخاصة بالكدب والأفتراء سوف يتم مقاضاه قانونياً سواء موقع أو جريدة أو صفحة تسئ لي بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال نشر أخبار غير حقيقية من أجل التشهير بأسمي طبقاً لمواد ونصوص قانون العقوبات وشكراً للجميع .. المكتب الأعلامي للفنانة نادية الجندى #نادية_الجندي

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وتنتظر النجمتان نادية الجندي ونبيلة عبيد تطورات الأوضاع الحالية في لبنان بسبب الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا، سواء بإيقاف الطيران أو منع التجمعات، والتي أدت إلى إيقاف تصوير جميع الأعمال الفنية في لبنان ومن ضمنها مسلسل "سكر زيادة" الذي تعود به النجمتان إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب سنوات.  

نادية الجندي غاضبة من تناول حياتها الشخصية وتهدد بمقاضاة كل من ينتحل اسمها

وكانت النجمتان الكبيرتان قد انتهتا من تصوير 18 حلقة كاملة من "سكر زيادة" قبل توقفه منذ أسبوع، حيث تعتمد معظم أحداث العمل على مكان تصوير واحد تدور فيه القصة، وهو عبارة عن فيلا تقيم فيها نادية الجندي ونبيلة عبيد، وهذا جعل الأمور تسير بشكل جيد منذ انطلاق التصوير وتم الانتهاء من جزء كبير في أحداث المسلسل قبل توقفه.

ومن المنتظر أن تطل الجندي مع نبيلة عبيد خلال رمضان المقبل، بمسلسل "سكر زيادة"، الذي يكتب له السيناريو والحوار أمين جمال، ويخرجه وائل إحسان، ويشارك في بطولته سميحة أيوب، وهالة فاخر، وعدد من ضيوف الشرف.

المصدر:مواقع التواصل الاجتماعي

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