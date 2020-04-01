نادية الجندي غاضبة من تناول حياتها الشخصية وتهدد بمقاضاة كل من ينتحل اسمها

هددت الفنانة المصرية نادية الجندي بمقاضاة كل من ينتحل اسمها أو يتطرق لحياتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أنها لا تمتلك أي حسابات شخصية على موقع فيسبوك.

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وأبدت غضبها بعد تناول عدة أخبار غير صحيحة وتقارير مزيفة تمس حياتها الخاصة على هامش الاحتفال بعيد ميلادها، وأكدت أنها تنتظر العودة إلى القاهرة حتى تتخذ الإجراءات القانونية وقالت في بيان عبر حسابها الرسمي على كل من إنستغرام وتويتر: "ليس لدي أي صفحات على فيسبوك ولا أي أكونت أو بيدج وسأقاضي قانونيا أي صفحة وشخص بيتكلم وبيتلاعب باسمي".

وأضافت: "فور عودتي من لبنان سأتخذ كافة الإجراءات القانونية لغلق هذه الصفحات والأكونتات جميعا وأقاضي من أنشأها".

وتنتظر النجمتان نادية الجندي ونبيلة عبيد تطورات الأوضاع الحالية في لبنان بسبب الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا، سواء بإيقاف الطيران أو منع التجمعات، والتي أدت إلى إيقاف تصوير جميع الأعمال الفنية في لبنان ومن ضمنها مسلسل "سكر زيادة" الذي تعود به النجمتان إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب سنوات.

وكانت النجمتان الكبيرتان قد انتهتا من تصوير 18 حلقة كاملة من "سكر زيادة" قبل توقفه منذ أسبوع، حيث تعتمد معظم أحداث العمل على مكان تصوير واحد تدور فيه القصة، وهو عبارة عن فيلا تقيم فيها نادية الجندي ونبيلة عبيد، وهذا جعل الأمور تسير بشكل جيد منذ انطلاق التصوير وتم الانتهاء من جزء كبير في أحداث المسلسل قبل توقفه.

ومن المنتظر أن تطل الجندي مع نبيلة عبيد خلال رمضان المقبل، بمسلسل "سكر زيادة"، الذي يكتب له السيناريو والحوار أمين جمال، ويخرجه وائل إحسان، ويشارك في بطولته سميحة أيوب، وهالة فاخر، وعدد من ضيوف الشرف.

المصدر:مواقع التواصل الاجتماعي