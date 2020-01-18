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عمل درامي يجمع فنانتين مصريتين كبيرتين.. "صور"

الثقافة والفن

عمل درامي يجمع فنانتين مصريتين كبيرتين..
Reuters Jumana El-Heloueh
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كشفت الفنانتان المصريتان، نبيلة عبيد ونادية الجندي، عن مفاجأة كبرى لجمهورهما، وهي تعاونهما في عمل فني يجمعهما لأول مرة.

وشاركت نادية الجندي جمهورها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أول صورة تجمعها مع نبيلة عبيد من جلسات التحضير لمسلسل تلفزيوني من بطولتهما، من أجل عرضه في شهر رمضان، ويحمل اسم "نساء من ذهب".

وظهرت في الصورة أيضا، الفنانتان سميحة أيوب، وهالة فاخر، ومخرج المسلسل، وائل إحسان.

وكتبت نادية الجندي "إلى لبنان الآن مع أسرة المسلسل، حبيبتي النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، والفنانة القديرة سميحة أيوب والجميلة هالة فاخر ومخرج العمل الأستاذ وائل إحسان".

وأعلنت الجندي أن تصوير المسلسل سيبدأ الاثنين 20 يناير الجاري، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.

وتعد هذه التجربة الأولى التي تجمع النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي في عمل درامي واحد عقب فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية. 

المصدر: إنستغرام

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