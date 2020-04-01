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انخفاض رغبة الروس في الاقتراض لانتشار كورونا

مجتمع

انخفاض رغبة الروس في الاقتراض لانتشار كورونا
Sputnik Maksim Blinov
صورة أرشيفية
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بدأت تتلاشى رغبة المواطنين الروس بالاقتراض لانتشار وباء فيروس كورونا.

أعلن ذلك مكتب الاقتراض الموحد. وقال ناطق باسم المكتب إن رغبة الروس بالاقتراض بدأت تنخفض يومي 28 و29 مارس حين أغلقت المتاجر الكبرى ونصحت السلطات المواطنين بالبقاء في منازلهم كيلا يعرضوا أنفسهم لخطر الإصابة بالفيروس.

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إلا ان تلك النزعة بدأت تسجل قبل ذلك. وقال الناطق إن الفترة ما بين 23 و28 مارس شهدت انحسار الاقتراض بنسبة 5%.

أما يوما 28 و29 مارس فشهدا انخفاض الاقتراض بنسبة 30%.

وفسر خبراء مكتب الاقتراض هذا الأمر أولا بانخفاض سعر العملة الوطنية وإدخال بعض التعديلات في عمل المصارف وانتشار فيروس كورونا بالطبع.

وقال مدير عام مكتب الانقراض الموحد، أرتور ألكسندروفيتش، إن اقتراض المواطنين متعلق قبل كل شيء برغبتهم في شراء البضائع الفاخرة والأجهزة الإلكترونية والمنزلية. إلا أن العزلة الذاتية وإغلاق المتاجر الكبيرة منعتهم من تحقيق تلك المشتريات.

يذكر أن المصارف الروسية الكبيرة كانت قد أعلنت أنها لا تنوي في الوقت الراهن رفع فائدة الاقتراض، شأنها شأن المركزي الروسي.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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