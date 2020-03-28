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الامتحانات الحكومية الموحدة في المدارس الثانوية الروسية تؤجل إلى أغسطس

مجتمع

الامتحانات الحكومية الموحدة في المدارس الثانوية الروسية تؤجل إلى أغسطس
Maksim Bogodvid
صورة أرشيفية
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اقترح نائب رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون التعليم، بوريس تشيريشيف، تأجيل الامتحانات الحكومية الموحدة في المدارس الثانوية الروسية إلى أغسطس عام 2020.

وذلك لخطر تفشي فيروس كورونا في روسيا. كما اقترح تأجيل موعد إجراء حملة الالتحاق بالجامعات والمعاهد.

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وأرسل البرلماني الروسي رسالة بهذا الشأن إلى نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا. وجاء في الرسالة:في سبيل اتخاذ إجراءات وقائية خاصة بالحفاظ على صحة وحياة الطلاب نرجوكم النظر في اقتراحنا".

وأشار، تشيريشف، نقلا عن رأي الخبراء في معهد التعليم المتقدم أن التدريس عن بعد يؤدي إلى تلخيص بنود الكتب المدرسية فقط،  ما يؤدي بدوره إلى الاستيعاب الشكلي للمناهج المدرسية وانخفاض نوعية التعليم الثانوي وضياع  فرص التحضير للامتحانات على المستوى المطلوب.

وقال إن عدم تاجيل الامتحانات الحكومية في المدرسة الثانوية سيوجه ضربة قاسية إلى جودة عملية التحضير لحملة الالتحاق بالجامعات والمعاهد.

وأعاد البرلماني إلى الأذهان أن طلاب المدرسة الثانوية يجتازون كل عام  الامتحانات الحكومية الموحدة أواخر مايو ومطلع يونيو ليشاركوا في حملة الالتحاق بالجامعات والمدارس في يوليو وأغسطس.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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