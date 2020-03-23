لجنة طوارئ طلابية ليبية لمواجهة فيروس "كورونا"

أعلنت اللجنة التسييرية للاتحاد العام للطلبة الليبيين عن تشكيل لجنة طوارئ تتولى متابعة تطورات مواجهة فيروس كورونا مع وزارة الصحة ومؤسسات الدولة، في مسعى لمنع تفشي الوباء.

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وأكد الاتحاد الطلابي اليوم الاثنين على: "تشكيل لجنة للطوارئ رئيسية تابعة للجنة التسييرية للاتحاد العام لطلبة ليبيا، تتولى وفقا للمادة الأولى من هذا القرار المتابعة اليومية مع وزارة الصحة ومؤسسات الدولة ذات العلاقة ومتابعة أخر التطورات بخصوص فيروس كورونا"​​​.

وأضاف أن "اللجنة ستناقش التدابير الواجب اتباعها داخل الجامعات والمعاهد للوقاية من انتشار الفيروس، بالإضافة إلى متابعة سير العملية التعليمية من عدمها بعد انقضاء فترة تعليق الدراسة، واقتراح خطط العمل على طباعة المطويات والمنشورات التي من شأنها توعية الطلبة من خطورة الفيروس واتباعهم طرق الوقاية".

وأوضح القرار أن "اللجنة تقوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية بشأن جميع الخطوات السالف ذكرها وكل ما ستقوم به اللجنة للالتزام بكافة القرارات التي تصدر من الحكومة ووزارة الصحة بالخصوص".

المصدر: سبوتنيك