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احتمال فرض قيود على بيع المشروبات الكحولية في روسيا

مجتمع

احتمال فرض قيود على بيع المشروبات الكحولية في روسيا
Evgeny Biatov
صورة أرشيفية
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اقترح المجلس الاجتماعي لدى الرئيس الروسي يوم 26 مارس فرض قيود على بيع المشروبات الكحولية في روسيا خلال فترة انتشار وباء فيروس "كوفيد – 19".

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وتعود تلك المبادرة إلى عضو المجلس، روسلان حمزايف الذي قدم اقتراحا بهذا الشأن إلى رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، حيث طالب بتطبيق نظام خاص لبيع المشروبات الكحولية في روسيا لغاية يوم 1 مايو المقبل كيلا يزيد عدد زجاجات المسكرات ذات 9 درجات كحول عن زجاجتين للشخص الواحد .

وقال حمزايف إن الحكومة الروسية يحق لها اتخاذ خطوة كهذه، كما يحق لها فرض الحظر التام على بيع الكحول في روسيا إذا اقتضى الأمر ذلك.

يذكر أن رئيس  الوزراء، ميخائيل ميشوستين أصدر يوم 26 مارس قرارا بإغلاق كل المنتجعات في روسيا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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