استطلاع الرأي: 10% من الروس يلغون إجازاتهم

اتخذ 10% من الروس قرارا بإلغاء إجازاتهم في الشهرين القادمين خوفا من انتشار وباء "كوفيد – 19" في العالم.

أظهر ذلك استطلاع الرأي الذي أجراه موقع "رابوتا.رو" الإلكتروني. كما أظهر استطلاع الرأي أن 64% من المشاركين فيه قرروا تأجيل إجازاتهم. أما 16% منهم فقالوا سيقضونها في المنزل بالمدينة أو في المزرعة الصيفية.

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ويفكر 7% منهم في القيام برحلات سياحية داخل روسيا. فيما أشار 3% من المشاركين في استطلاع الرأي إلى أنهم لا يخشون من فيروس كورونا ولا يستبعدون قضاء الإجازة خارج روسيا.

يذكر أن استطلاع الرأي شمل نحو 4 آلاف مواطن روسي في مختلف مناطق البلاد.

جدير بالذكر أن الحكومة الروسية كلفت إدارة الطيران الروسي بإلغاء كل الرحلات الجوية المنتظمة ورحلات تشارتر الجماعية باستثناء الطائرات التي تنقل السياح الروس من بلدان أخرى.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا