"رويترز": "الاتحاد للطيران" تقلص رواتب إدارتها وباقي موظفيها مع تعليق الرحلات من وإلى أبو ظبي

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين أن شركة "الاتحاد للطيران" قررت أن تقلص مؤقتا رواتب إدارتها وكل موظفيها في ظل أزمة فيروس كورونا وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية.

وقال المصدران إن الشركة تقلص من رواتب أعضاء إدارتها بمرتين وباقي موظفيها بنحو الربع في شهر أبريل، بسبب تأثير الوباء على الطلب على الرحلات الجوية.

وأشارت الوكالة إلى أنها اتصلت بالشركة نفسها لكنها لم تعلق بعد على مدى صحة هذه المعلومات.

وأعلنت "الاتحاد للطيران"، اليوم، عن التعليق المؤقت لكافة رحلات الركاب من وإلى أبو ظبي لمدة أسبوعين كبداية اعتبارا من 25 مارس الجاري من الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي، بما في ذلك رحلات الترانزيت.

وقالت في بيان: "بصفتنا الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، نقف صفا واحدا مع الجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. تظل سلامتكم وصحتكم الأولوية القصوى لنا".

المصدر: رويترز + وكالات