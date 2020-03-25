فيديو روتين تطهير يومي لممرضة أمريكية وسط أزمة كورونا يجتاح الإنترنت

انتشر مقطع فيديو بشكل واسع للغاية عبر الإنترنت لممرضة عناية مركزة، يوضح الخطوات الدقيقة التي يتخذها العاملون في مجال الرعاية الصحية لوقف انتشار الفيروس.

وتصور الممرضة من أوهايو عبر حسابها على "تيك توك" @jess_o_saurus، نفسها وهي تعود إلى المنزل بعد الاشتباه في حالة مصابة بـCOVID-19 في وحدة عملها.

وفي المرآب، قبل دخولها منزلها، تخلع الممرضة ملابسها "لتبقى عارية في الغالب"، وتعقم هاتفها ومفاتيحها، وتنقع حذاءها في المبيض طوال الليل، كما يظهر فيديو "روتين التطهير".

وقالت الممرضة، التي عرفت نفسها فقط باسم "جيس" (Jess) لموقع "ياهو"، في شرح الفيديو: "في حال كان أي شخص يتساءل عن مدى الجدية التي نتعامل بها مع ممرضات العناية المركزة لدينا: هذا هو الروتين العملي".

وقالت "جيس" إن المقطع حقق أكثر من مليوني مشاهدة منذ نشره يوم الخميس الماضي، وأنها لم تصور سوى جزء صغير من الروتين.

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وأضافت: "أجلس على منشفة، وأضع منشفة أخرى لحذائي، وعند الخروج من سيارتي، أزيل كلا المناشف ثم أمسح الأسطح برذاذ تعقيم".

وتابعت: "أقوم أيضا بمسح عجلة القيادة وحاملات الأكواب ومقابض الأبواب وأي شيء آخر قد أكون على اتصال به."

وأخبرت "جيس" موقع "ياهو" أنها صورت الفيديو لتوضيح الخطوات الدقيقة التي تتخذها الممرضات وعمال المستشفيات الآخرون للتأكد من أنهم لا ينشرون الفيروس.

وقالت: "أردت فقط أن يفهم الجمهور أنه على الرغم من أننا في الخطوط الأمامية لهذا الوباء، فإننا لسنا مهملين بأي شكل من الأشكال في جهودنا لمنع الانتشار. كلنا نأخذ القيود المفروضة علينا بجدية شديدة ونراقب أعراضنا بشكل يومي".

المصدر: نيويورك بوست