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كيف يعيش طلاب أشهر مدرسة عسكرية في موسكو

مجتمع

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مدارس سوفوروف العسكرية هي أشهر مدارس لتخريج النخب العسكرية منذ عام 1946، حيث أسست أولاها في مدينة غوركي (نيجني نوفغورود حاليا).

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مدرسة عسكرية بموسكو
مدرسة عسكرية بموسكو

هناك 8 مدارس الآن من هذا النوع يلتحق بها الطلاب بدءا من سن العاشرة، ويتلقون تعليما إلزاميا وفق البرنامج الحكومي وآخر إضافيا كذلك، والذي لا يشمل الفروع العسكرية فقط، بل الفروع المدنية المتنوعة أيضا، بما فيها الموسيقى والرقص والصحافة وأنواع الرياضة المختلفة. ووفقا للتقاليد المتبعة، يشارك طلاب هذه المدرسة الشهيرة في العرض العسكري السنوي بالساحة الحمراء في الـ 9 من مايو/أيار حيث يتم اختيار أفضل الطلاب لذلك.

تفتخر مدرسة سوفوروف بخريجيها. واللافت أنهم لم يصبحوا قادة عسكريين فحسب، بل أصبحوا أيضا دبلوماسيين وعلماء وحتى ممثلين. ومن بين هؤلاء وزير الخارجية الروسية السابق إيغور إيفانوف.

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