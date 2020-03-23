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تفاصيل قرار سلطة موسكو بفرض الحجر الصحي على المسنين

مجتمع

تفاصيل قرار سلطة موسكو بفرض الحجر الصحي على المسنين
Sputnik Aleksey Nikolsky
عمدة موسكو سيرغي سوبيانين و رئيس إدارة مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف
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أجبرت سلطتا موسكو ومقاطعة موسكو كل من تجاوز عمره 65 عاما وكل من يعاني من الأمراض المزمنة على البقاء في المنزل والالتزام بنظام العزلة الذاتية.

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وأشار عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، في قرار يضم 11 صفحة إلى أن هناك فئة من الموظفين لا يطالهم القرار وهم المسؤولون الذين يقومون بتسيير شؤون أجهزة الدولة  والسلطات المحلية والفدرالية وكذلك الأطباء.

 ومن أجل تعويض خسائر يمكن أن يتكبدها المواطنون المسنون نتيجة العزلة الذاتية ستدفع السلطات المحلية لهم مكافأة مالية حيث تبلغ قيمتها ألفي روبل قبل بدء سريان مفعول القرار في 26 مارس الجاري وألفي روبل بعد انتهاء مفعوله في 14 أبريل المقبل. وذلك مع شرط أن يلتزم المواطن المسن بنظام العزلة الذاتية.

المصدر: لايف

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