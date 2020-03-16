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28% من الشركات الروسية جاهزة للانتقال إلى نظام العمل عن بعد

مجتمع

28% من الشركات الروسية جاهزة للانتقال إلى نظام العمل عن بعد
Sputnik Pavel Lisitsin
صورة أرشيفية
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أفاد مركز "بتريكس – 24" الروسي للإحصاء والتحليل بأن 28% من الشركات الروسية أعربت عن استعدادها للانتقال إلى نظام العمل عن بعد لتجنب عدوى فيروس كورونا.

وأجرى مركز استطلاع رأي مسحا لإدارات 1000 شركة ومؤسسة روسية في قطاعات الأعمال المختلفة

وأظهر أن 28% من رؤساء الشركات لديهم قدرات لنقل عمالهم وموظفيهم إلى نظام العمل عن بعد. أما 20% منهم  فأعلنوا أن شركاتهم غير جاهزة لذلك.

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وجاء في تقرير نشره المركز أن 65% من ممثلي قطاع الأعمال الروسي يدرسون مسألة انتقال موظفيهم إلى نظام العمل عن بعد باعتباره خطوة تمهيدية لمواصلة العمل في ظروف انتشار فيروس كورونا.

فيما أوضح التقرير أن 61% من الشركات لا تعتزم تغيير نظام عملها. أما 81% منها فلا تنوي وقف عمل الشركة حتى في حال الانتشار الأسرع للفيروس.

مع ذلك فإن 51% من رؤساء الشركات والمؤسسات المشاركين في استطلاع الرأي أعلنوا أن وباء فيروس كورونا سيؤثر على مؤشراتها الاقتصادية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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