إحصاء: 11 ألف روسي يتقاضون راتبا شهريا رسميا يتجاوز مليون روبل

نشرت إدارة الإحصاء الروسية معلومات عمن يتقاضى راتبا شهريا رسميا يزيد عن مليون روبل (نحو 14000دولار) ومن يقل راتبه عن 15 ألف روبل (نحو 214 دولارا).

وقال ناطق باسم إدارة الإحصاء الروسية إن عدد الذين يفوق راتبهم الشهري الرسمي مليون روبل ازداد عام 2019 ضعفا مقارنة بعام 2017 وبلغ 11287 موظفا.

وتتصدر موسكو تصنيف الذين يفوق راتبهم الشهري الرسمي مليون روبل وضمنهم 6 آلاف و791 موظفا وشغلت بطرسبورغ المرتبة الثانية في التصنيف (910 موظفين)، ثم أتت مقاطعة موسكو (650 موظفا) ومقاطعة ساخالين بأقصى شرق روسيا (352 موظفا).

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أما عدد الذين قل راتبهم عن 15 ألف روبل عام 2019 فبلغ 3075808 أشخاص، أي ما يعادل 11% من العدد الإجمالي للعاملين. وتقلص هذا العدد ضعفا مقارنة بعام 2017 (5132812 شخصا).

وتصدر تصنيف الفقراء الروس إقليما كراسنودار (126960 شخصا) ومقاطعة روستوف ( 121871 شخصا) في جنوب روسيا ومقاطعة ساراتوف (99239 شخصا) على نهر الفولغا.

فيما يتعلق بالراتب المتوسط في روسيا فإنه بلغ عام 2019، حسب إدارة الإحصاء الروسية، 47468 روبلا (ما يعادل نحو 672 دولارا). وتصدر تصنيف أعلى الرواتب إقليم تشوكوتكا في أقصى شمال شرق روسيا وإقليم يامال نينيتس في سيبيريا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا