ثلث خريجي المدارس الروسية يفضلون مهنة "الاقتصاد والإدارة"

أجرت شركة Maximum education التعليمية الروسية استطلاع رأي خريجي المدارس الثانوية الروسية قبل التحاقهم عام 2020 بالجامعات والمعاهد لتستوضح منهم ما المهن التي يفضلونها.

واتضح أن 32% من خريجي المدارس اختاروا مهنة "الاقتصاد والإدارة ". وأعلنت غالبية الطلاب أنهم يريدون الالتحاق بكليات التدريس المجاني.

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وشغلت مهنة "التقنيات المعلوماتية وأجهزة الكومبيوتر" المكانة الثانية (15%) بين المهن التي يفضلها الطلاب وأتى بعدها "علم الفيزياء والتكنولوجيات" (13%)، ثم "علم اللغة" (12%) و"الحقوق" (11%).

ولفت الخبراء إلى أن هناك نوعا من التوازن تم بلوغه بين العلوم التقنية والإنسانية.

وأشارت مديرة مركز إصلاح مجال التعليم لدى مدرسة الأعمال "سكولكوفو"، أولغا نازايكينسكايا، إلى نزعة إيجابية لرفع حصة العلوم التقنية ضمن أفضليات طلاب المدارس.

كما أشارت إلى أن غالبية الطلاب (54%) يفضلون التعليم على حساب الدولة. أما 45% من خريجي المدارس فيفضلون أن يدفعوا الأموال مقابل التعليم. بينما 1% فقط وافقوا على التدريس بناء على اتفاقية معقودة مع إدارة الجامعة.

واعتزم 60% من خريجي المدارس، حسب استطلاع الرأي، الالتحاق بجامعات في مدن أخرى.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا