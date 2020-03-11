"وحش هوليوود": جينيفر أنيستون "يجب أن تُقتل"!

كشفت وثائق المحكمة أن المنتج السينمائي الأمريكي هارفي واينستين، اقترح ذات مرة أن جينيفر أنيستون "يجب أن تُقتل".

وتمكنت صحيفة "نيويورك تايمز" من مراجعة الوثائق، قبل أن يقع الكشف عنها عن طريق إرسالها عبر البريد الإلكتروني وعدة وسائل اتصال أخرى، بعد ظهر الاثنين 9 مارس.

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ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" التي قامت بمراجعة الوثائق، فإن واينستين اعتقد، عن طريق الخطأ، أن أنيستون اتهمته بالتحرش، وكتب لوكيله: "يجب قتل جنيفر أنيستون".

إلا أنه اتضح فيما بعد أن أنيستون لم تقدم، في الواقع، مثل هذا الادعاء.

وقال ستيفن هوفاني، المسؤول عن الدعاية لدى أنيستون، في تصريح لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن واينستين: "لم يقترب منها بشكل كبير حتى يتمكن من التحرش بها. ولم تكن بمفردها على الإطلاق معه".

وأضاف: "ليس لدينا أي فكرة عن البريد الإلكتروني، نظرا لأنه لم يقع إرساله إليها، وليس لدينا أي تعليق لإبدائه".

يذكر أن المنتج والمخرج السينمائي السابق، هارفي واينستين، الملقب بـ"وحش هوليوود"، أدين في 24 فبراير بتهمة الاعتداء الجنسي الوحشي والاغتصاب من الدرجة الثالثة، ومن المنتظر أن يُحكم عليه يوم الأربعاء 11 مارس، ويواجه عقوبة قد تصل إلى 29 سنة سجنا.

المصدر: إندبندنت