في مشهد كوميدي.. قناة مصرية تجري حوارا مع فيروس كورونا (فيديو)

أثار حوار "افتراضي" أجراه الإعلامي جابر القرموطي، يوم الاثنين، مع فيروس كورونا المستجد خلال برنامجه "الكلام على إيه" على فضائية "الحياة"، ضجة وسخرية على منصات التواصل المصرية.

وظهر شخص "عبر الأقمار الصناعية" على الهواء مباشرة مجسدا دور كورونا، وتحدث بلهجة مصرية، محاولا بعث رسالة طمأنة للمصريين والتقليل مما أسماه "التهويل الإعلامي" بشأن مخاطر الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 4 ألاف شخص حول العالم، أغلبها في الصين.

و"نصح" كورونا المصريين بالاهتمام بالنظافة وعدم استخدام المناديل القماشية واستبدالها بالمناديل الورقية مع ضرورة غسل الأيدي باستمرار.

وأعاد المغردون ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي نشر الحوار الافتراضي، ناشرين تعليقات انقسمت بين الداعمة للمبادرة والمضحة والساخرة.

جابر القرموطي جاب الفيروس بنفسه في مداخلة ، ده كدة عظمة أوي ⁦ pic.twitter.com/ZaIeSrGhyh — محمد ميكي 🤙 (@mohamedmiecky) March 10, 2020

القرموطي عمل لقاء عالمي مع الكرونا 😂😂😂 pic.twitter.com/8nVmeSthxM — اسلام جابر (@islamjaber77) March 10, 2020

بعد ما الأستاذ جابر القرموطي جاب فيروس كورونا في مكالمة هاتفية .. المستشار مرتضى منصور قرر يرفع دعوة قضائية على ميتين أم الفيروس وهيمرمطه في المحاكم ويا احنا يا هو بقى ⁦🤷🏼‍♂️⁩ pic.twitter.com/lei7tqVhwK — Younes (@Younes16803745) March 10, 2020

جابر القرموطي عامل لقاء مع فايروس كورونا .عبث. pic.twitter.com/wRJ8DomJ6D — 𝚖𝚊𝚗𝚌𝚑 (@Manchdista) March 10, 2020

المصدر: RT + قناة "الحياة"