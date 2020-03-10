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في مشهد كوميدي.. قناة مصرية تجري حوارا مع فيروس كورونا (فيديو)

مجتمع

في مشهد كوميدي.. قناة مصرية تجري حوارا مع فيروس كورونا (فيديو)
RT
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أثار حوار "افتراضي" أجراه الإعلامي جابر القرموطي، يوم الاثنين، مع فيروس كورونا المستجد خلال برنامجه "الكلام على إيه" على فضائية "الحياة"، ضجة وسخرية على منصات التواصل المصرية.

وظهر شخص "عبر الأقمار الصناعية" على الهواء مباشرة مجسدا دور كورونا، وتحدث بلهجة مصرية، محاولا بعث رسالة طمأنة للمصريين والتقليل مما أسماه "التهويل الإعلامي" بشأن مخاطر الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 4 ألاف شخص حول العالم، أغلبها في الصين.

و"نصح" كورونا المصريين بالاهتمام بالنظافة وعدم استخدام المناديل القماشية واستبدالها بالمناديل الورقية مع ضرورة غسل الأيدي باستمرار.

وأعاد المغردون ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي نشر الحوار الافتراضي، ناشرين تعليقات انقسمت بين الداعمة للمبادرة والمضحة والساخرة.

المصدر: RT + قناة "الحياة"

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