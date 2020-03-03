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الحكومة الروسية: لن نتخلى عن مشاركة العمال الأجانب في تطوير اقتصادنا

مجتمع

الحكومة الروسية: لن نتخلى عن مشاركة العمال الأجانب في تطوير اقتصادنا
Sputnik Ilia Pitalev
صورة أرشيفية
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي مراد هسنولين، أن روسيا ستستمر في استقطاب العمال والخبراء الأجانب إلى البلاد على الرغم من انتشار فيروس كورونا.

وأعاد المسؤول الحكومي الروسي إلى الأذهان أن كل القرارات المتعلقة بمكافحة المرض المعدي الجديد يتخذه المركز الخاص الذي تولت الوزيرة تاتيانا غوليكوفا رئاسته. ويقوم المركز بتقييم كل الأخطار  التي يمكن أن تهدد صحة وحياة المواطنين الروس.

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ونقلت وكالة "تاس" عن نائب رئيس الوزراء قوله:" ليست هناك أخطار كهذه. ومن السابق للآوان الحديث عن أية اجراءات استثنائية".

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت بأن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ في العالم 89 ألف شخص. وأفادت بلدية موسكو بأن رجلا مسكوفيا يشتبه بإصابته بالفيروس نقل إلى المستشفى. لكن إصابته لم تتأكد بعد.

بينما توفي في الصين نتيجة الإصابة بـ كورونا  179 شخصا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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