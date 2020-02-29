كينيا تدافع عن حمير إفريقيا

قررت كينيا منع القضاء على الحمير المعدة للاستخدام في الطب الصيني، في ممارسة يعتبرها ناشطو الرفق بالحيوان وحشية وغير مجدية ومؤذية للحمير في إفريقيا.

وقال وزير الزراعة الكيني بيتر مونيا، إن "قرار المنع الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، يأتي بعدما رفع أشخاص مذكرة إلى الخدمات التابعة للوزارة بسبب ازدياد سرقات الحمير لبيعها".

وأشارت وزارة الزراعية إلى أن "ازدياد عمليات سرقة الحمير يلحق الأذى بالمزارعين الذين يستعينون بهذه الحيوانات لنقل المنتجات الزراعية والماء، كما يتسبب بحالة بطالة واسعة النطاق"، لافتة إلى أن السلطات أعطت مهلة شهر لأربعة مسالخ للحمير لإنهاء أنشطتها.

من جهتها، أشادت منظمة "بيتا" للرفق بالحيوان بقرار كينيا "قطع صلاتها مع تجارة وحشية تؤدي إلى موت محزن لملايين الحمير".

وقال المسؤول عن الحملات في المنظمة جايسن بايكر: "لا أحد يحتاج إلى جلود الحمير، إلا الحيوان الذي يولد مع هذا الجلد".

وتصدر الجلود إلى الصين لتحضير علاجات تقليدية تنسب إليها منافع مرتبطة بتحسين الدورة الدموية وتأخير الشيخوخة وتعزيز الرغبة الجنسية والخصوبة.

وأظهر تحقيق لمنظمة "بيتا" العام الماضي، أن "الحمير تتعرض للذبح بطريقة وحشية أو تنفق بسبب الإنهاك إثر رحلات طويلة داخل شاحنات تحملها من البلدان المجاورة" إلى كينيا، حيث صناعة ذبحها وسلخها وتصدير جلودها.

المصدر: الإمارات اليوم