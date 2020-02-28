صور لمقبرة "المعلا" في مكة حيث قبور بني هاشم
أظهرت صور حديثة التقطتها عدسة مصور سعودي لمقبرة "المعلا" على سفح جبل الحجون شمالي مكة المكرمة، مقابر بني هاشم وآل البيت.
وتحتضن مقبرة "المعلا" الواقعة في شمال المسجد الحرام، قبور بني هاشم من أجداد الرسول وأعمامه، وقبور بعض الصحابة والتابعين.
هنا يرقد أجداد النبي وزوجته وابناه.. 22 ألف قبر بـ"معلاة #مكة" توثّقها العدسة.https://t.co/y3UQOLzClK— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) February 28, 2020
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ويوجد بها قبور أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، وابني الرسول القاسم، وعبد الله، وهي مقبرة أهل مكة منذ العصر الجاهلي.
مقبرة المعلا— M. Albustani | محمد البستاني (@malbustani) April 30, 2019
بمكة المكرمة في سفح جبل الحجون
هي مقبرة أهل مكة من منذ العصر الجاهلي إلى الوقت الحاضر ، ويوجد بها قبور بني هاشم اجداد الرسول ﷺ وبها ايضاً
قبر أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
وأسماء بنت ابي بكر
والخليفة العباسي أبو جعفر المنصور pic.twitter.com/W2u6zIdMb7
ويشرف على المقبرة من الجهة الغربية جبل السليمانية، ومن الجهة الشرقية جبل الحجون.
مقبرة المعلا أيام العثمانيين والمماليك #Saudi#السعوديةpic.twitter.com/D8lng3ZB26— أموية الهوى🇸🇦MBS (@UmayyadLover) May 25, 2019
المصدر: سبق