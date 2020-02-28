صور لمقبرة "المعلا" في مكة حيث قبور بني هاشم

أظهرت صور حديثة التقطتها عدسة مصور سعودي لمقبرة "المعلا" على سفح جبل الحجون شمالي مكة المكرمة، مقابر بني هاشم وآل البيت.

وتحتضن مقبرة "المعلا" الواقعة في شمال المسجد الحرام، قبور بني هاشم من أجداد الرسول وأعمامه، وقبور بعض الصحابة والتابعين.

هنا يرقد أجداد النبي وزوجته وابناه.. 22 ألف قبر بـ"معلاة #مكة" توثّقها العدسة.https://t.co/y3UQOLzClK



. pic.twitter.com/t4pu65c7he — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) February 28, 2020

ويوجد بها قبور أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، وابني الرسول القاسم، وعبد الله، وهي مقبرة أهل مكة منذ العصر الجاهلي.

مقبرة المعلا

بمكة المكرمة في سفح جبل الحجون

هي مقبرة أهل مكة من منذ العصر الجاهلي إلى الوقت الحاضر ، ويوجد بها قبور بني هاشم اجداد الرسول ﷺ وبها ايضاً

قبر أم المؤمنين خديجة بنت خويلد

وأسماء بنت ابي بكر

والخليفة العباسي أبو جعفر المنصور pic.twitter.com/W2u6zIdMb7 — M. Albustani | محمد البستاني (@malbustani) April 30, 2019

ويشرف على المقبرة من الجهة الغربية جبل السليمانية، ومن الجهة الشرقية جبل الحجون.

المصدر: سبق