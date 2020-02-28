 
مباشر

صور لمقبرة "المعلا" في مكة حيث قبور بني هاشم

مجتمع

صور لمقبرة
Reuters Umit Bektas
مدينة مكة المكرمة في السعودية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ncuw

أظهرت صور حديثة التقطتها عدسة مصور سعودي لمقبرة "المعلا" على سفح جبل الحجون شمالي مكة المكرمة، مقابر بني هاشم وآل البيت.

وتحتضن مقبرة "المعلا" الواقعة في شمال المسجد الحرام، قبور بني هاشم من أجداد الرسول وأعمامه، وقبور بعض الصحابة والتابعين.

ويوجد بها قبور أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، وابني الرسول القاسم، وعبد الله، وهي مقبرة أهل مكة منذ العصر الجاهلي.

ويشرف على المقبرة من الجهة الغربية جبل السليمانية، ومن الجهة الشرقية جبل الحجون.

المصدر: سبق

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا