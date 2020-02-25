عودة المختطفين السعوديين الثلاثة.. نهاية سعيدة بأبعاد شائكة!

تواصل وسائل الإعلام السعودية تسليط الأضواء على قضية الاختطاف الغريبة التي تكشفت خيوطها مؤخرا، وتمثلت في العثور على 3 شباب، بعد أكثر من 20 عاما من اختطافهم.

وأفادت صحيفة عكاظ بأن، نايف القرادي، أكبر الثلاثة المختطفين عمرا، والذي اختطف من إحدى مستشفيات المملكة قبل 27 عاما، لا يزال يعيش فرحة عودته لأسرته الأصلية.

وذكرت الصحيفة السعودية أن الشاب العائد إلى أهله، أقيم له استقبال حافل "منذ لحظة وصوله إلى مطار جازان، حتى صعوده إلى قرية المخدر أعلى جبل منجد بمحافظة هروب بجازان، حيث منزل أسرته".

ونقلت "عكاظ" عن نايف القرادي قوله بهذه المناسبة: "الآن أنا في أحسن حال ولا ينقصني سوى رؤية والدي، رحمه الله، والحمد لله على كل حال".

وروى الشاب العائد إلى أسرته بعد طول غياب أنه "كان يعيش في حالة جيدة، ويعمل في إحدى الشركات بالمنطقة الشرقية بعدما أكمل شهادة الثانوية العامة".

وعبّر عبد لله القرادي، شقيق نايف، عن سعادته بعودة الغائب، مشيرا إلى أن والدته "لم تنم ليلة لقاء نايف، بل أجلسته في حضنها وظلت تنظر إليه وحالها يغني عن السؤال، إذ غمرتها السعادة بشكل كبير بعدما استردت قطعة من كبدها غابت عنها أكثر من 26 عاما".

وفي سياق متصل، أعلنت قناة الإخبارية السعودية، نقلا عن مصادر، أن السلطات القت القبض على مقيم عربي في الخمسين من العمر، كان يقيم مع المتهمة باختطاف الأطفال الثلاثة قبل أكثر من 20 عاما، مشيرة إلى أن المقيم هذا كان قد فرّ قبل أيام من القبض على المتهمة.

ويأمل الكثيرون في أن يؤدي القبض على السيدة الخمسينية التي كانت وراء الاختطاف وشريكها، إلى الكشف عن مصير مختطف آخر يدعى، نسيم حبتور، كان قد اختطف قبل 24 عاما من "كورنيش الدمام".

المصدر: وسائل إعلام سعودية