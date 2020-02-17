بعد فقدانها له منذ 47 عاما.. أمريكية تعثر على خاتم زوجها المتوفي

عثرت المواطنة الأمريكية ديبرا ماكينا، على خاتم فقدته قبل 47 عاما في مدينة بورتلاند بولاية ماين الأمريكية، حيث عثر عليه في غابة بفنلندا.

وفقدت ديبرا (63 عاما)، خاتم التخرج الخاص بصديقها ثم زوجها لاحقا، في مدرسة المدينة عام 1973.

وذكرت صحيفة "بانغور" اليومية، أن "ديبرا فقدت الخاتم في بورتلاند عندما كانت طالبة في مدرسة مورس الثانوية، ثم نسيت الأمر تماما، قبل أن يعثر عليه باحث فنلندي عن المعادن، مدفونا على عمق 20 سنتيمترا في غابة بعد 47 عاما".

Debra McKenna is wearing the class ring her then boyfriend and future husband gave her in high school back in 1973. She lost it than same year. The amazing story of how she got it back tonight @WGME@FOX23Mainepic.twitter.com/7L4hvkGeDe — Brad Rogers WGME (@BradWGME) February 14, 2020

ويعود الخاتم إلى زوج ديبرا الراحل شون ماكينا، الذي كانت تواعده عندما كانا في المرحلة الثانوية وفي الجامعة، ثم تزوجا وظلا كذلك إلى أن توفي عام 2017، أي بعد 40 عاما، وقبل أن يلتحق بالجامعة، أعطى شون الخاتم إلى حبيبته لكنها نسيته بالصدفة في أحد مراكز التسوق في بورتلاند.

وأشارت ديبرا إلى أنها "أجهشت بالبكاء عندما وصل الخاتم إلى منزلها في برونزويك بواسطة البريد، الأسبوع الماضي".

وقالت: "إنه أمر مؤثر للغاية في هذا العالم الذي تزداد فيه حالة من السلبية، أن يتقدم أشخاص طيبون ويبذلون جهدا ما.. هناك أشخاص طيبون في العالم، ونحن بحاجة إلى المزيد منهم".

وذكرت صحيفة "إلتا سانومات" الفنلندية، في خبر لها في يناير الماضي، بأن ماركو سارينين، وهو عامل في مجال الصفائح والرقائق المعدنية، عثر على خاتم نقشت عليه عبارة "مدرسة مورس الثانوية"، بينما كان يبحث عن المفقودات الثمينة باستخدام كاشف خاص في متنزه ببلدة كارينا في الجنوب الغربي من فنلندا.

وبادر سارينين إلى الاتصال برابطة خريجي المدرسة، وتم تحديد شون بوصفه صاحب الخاتم، الذي نقش عليه أيضا تاريخ التخرج عام 1973، والاختصار "ش م"، الذي يرمز إلى شون ماكينا.

المصدر: وكالات