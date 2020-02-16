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فتاة روسية تفوز بألذ وأشهى مسابقة.. وتموت في نهايتها

مجتمع

فتاة روسية تفوز بألذ وأشهى مسابقة.. وتموت في نهايتها
Sputnik Максим Блинов
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فازت فتاة روسية بألذ وأشهى مسابقة في موسكو، لكنها دفعت حياتها ثمنا لذلك، عندما اختنقت وهي في الـ23 من عمرها بفطيرة حلويات شهية خلال مسابقة لتناول الفطائر المحشوة بما لذ وطاب.

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وقع الحادث يوم أمس السبت في 15 فبراير الجاري بأحد البارات الكائنة وسط موسكو، حيث كانت الفتاة تقضي سهرتها هناك مع أصدقائها، وشاركت بعفوية في مسابقة لتناول فطائر الحلويات الشهية، وبعدما تناولت العديد منها، قررت عند اقتراب نهاية المسابقة، مضغ العديد من الفطائر في وقت واحد، لكنها لم تستطع ذلك واختنقت وأسلمت الروح في عين المكان.

عضت الفتاة على الأنجاذ واختنقت وخنقت نفسها بفطائر الحلويات الشهية جدا، لكن أيا من الحاضرين لم يستطع مساعدتها، ونتيجة لذلك، فازت في المسابقة التي خنقتها.

وأكد أطباء الإسعافات العاجلة الذين تم استدعاؤهم على وجه السرعة، حقيقة وفاة الفتاة الفائزة بالمسابقة خنقا بفطائر الحلويات فور معاينتهم لها.

المصدر: "لينتا رو"

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