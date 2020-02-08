دراسة : الروس الراضون عن مدرائهم يشكلون 70%
أجرى موقع "رابوتا. رو" استطلاع رأي المواطنين الروس بشأن علاقاتهم مع زملائهم في الشركة أو المكتب.
اعترف الكثير من المشاركين في استطلاع الرأي أنهم يحسون بالمعاملة العدوانية تجاههم. وقال 20% منهم إنهم لا يرضيهم التواصل مع زملائهم. وأشار 44% إلى عدم ارتياحهم بالأجواء في مكان العمل.
فيما أعلن ثلث المشاركين في استطلاع الرأي أنهم مرتاحون بعلاقاتهم مع الإدارة. أما 35% فقالوا إنهم لا يواجهون مشاكل في تلك العلاقات.
بينما أعلن 11% من المشاركين في الاستطلاع أن الأسلوب الذي تمارسه الإدارة في العلاقات مع المرؤوسين لا يرضيهم تماما. أما 28% منهم فقالوا إنهم يواجهون مشاكل ما عند التعامل مع الإدارة وذكروا التصرف العدواني تجاههم من جانب الإدارة.
يذكر أن صحيفة "روسيسكايا غازيتا" كانت قد أفادت في وقت سابق بأن 70% من الروس يعتزمون تغيير نوع العمل عام 2020 لأسباب مالية.
المصدر: كومسومولسكايا برافدا