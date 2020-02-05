وزيرة الثقافة البريطانية تثير جدلا بفستانها داخل المجلس

تعرضت وزيرة الثقافة البريطانية تراسي برابين، لهجوم قوي، بعد حضورها بفستان مكشوف الكتف داخل المجلس، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق عليها ووصف الفستان بـ"غير اللائق".

وحسبما نقلته صحيفة "ديلي ميل"، فإن هذا الأمر وضعها محل انتقاد شديد، ما جعلها تظهرعلى قناة "بي بي سي" في برنامج " Breakfast this morning"، وقالت إنه "كان بإمكانها تجاهل النقد لكنها شعرت بمسؤولية التراجع".

وأضافت: "أنا في وضع متميز، يمكنني أن أتخلص منه ولكنني، أشعر أنه من مسؤوليتي أن أرد من أجل النساء اللاتي ليست لديهن قوة".

وغردت: " مرحبا، عذرا ليس لدي الوقت لأرد على جميع تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لكنني أؤكد أنني لست خبيثة، لست في حالة سكر...".

كما أنها طالبت الناس "بالاستماع إلى ما تقوله النساء وليس لما يرتدينه".

Hello. Sorry I don’t have time to reply to all of you commenting on this but I can confirm I’m not....

A slag

Hungover

A tart

About to breastfeed

A slapper

Drunk

Just been banged over a wheelie bin.



Who knew people could get so emotional over a shoulder... 🙄 https://t.co/sTWWiEY2TF — Tracy Brabin MP 🌹 (@TracyBrabin) February 4, 2020

المصدر: "ديلي ميل"