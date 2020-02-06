 
مباشر

مصر.. كشف تفاصيل جديدة عن انتحار مواطن بعد قتله زوجته وبناته الثلاث

مجتمع

مصر.. كشف تفاصيل جديدة عن انتحار مواطن بعد قتله زوجته وبناته الثلاث
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n7yp

كشف الأمن المصري عن تفاصيل جديدة حول مذبحة البحيرة التي قام بها مواطن ضد أسرته، وتبين أن الأب القاتل كان يعاني من أمراض نفسية منذ 3 سنوات.

إقرأ المزيد
مصر.. الأمن يفك لغز جريمة الأسرة المذبوحة في البحيرة ويكشف القاتل
مصر.. الأمن يفك لغز جريمة الأسرة المذبوحة في البحيرة ويكشف القاتل

وأوضحت التحريات، أن الأب أصيب منذ فترة بـ"الهلوسة" وعدم اتزان في قواه العقلية، وتردد على أطباء نفسيين في القاهرة والإسكندرية، لكن حالته لم تتحسن بالقدر الكافي.

وكما ورد في التحريات، فقد دفعه اليأس من عدم حدوث تحسن في حالته إلى السحرة والدجالين والمشعوذين، وترك عمله نهائيا واستدان مبالغ كبيرة للتفرغ لعلاج السحرة.

وأفادت إحدى قريبات زوجته في التحريات، بأن الأب كان يصحو ليلا ويهذي بكلام غريب ثم يقضي النهار صامتا وشاردا عن الجميع وعن كل ما حوله، وبحسب تصور مباحث البحيرة فقد دس المتهم السم لزوجته وابنته الصغرى التي لم تتجاوز عامين، ثم قتل اثنتين من أطفاله خنقا بحبل وبعدها انتحر شنقا، وكل ذلك استغرق 15 دقيقة.

المصدر: الوطن

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هجوم إسرائيلي جديد على سوريا