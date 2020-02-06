مصر.. كشف تفاصيل جديدة عن انتحار مواطن بعد قتله زوجته وبناته الثلاث

كشف الأمن المصري عن تفاصيل جديدة حول مذبحة البحيرة التي قام بها مواطن ضد أسرته، وتبين أن الأب القاتل كان يعاني من أمراض نفسية منذ 3 سنوات.

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وأوضحت التحريات، أن الأب أصيب منذ فترة بـ"الهلوسة" وعدم اتزان في قواه العقلية، وتردد على أطباء نفسيين في القاهرة والإسكندرية، لكن حالته لم تتحسن بالقدر الكافي.

وكما ورد في التحريات، فقد دفعه اليأس من عدم حدوث تحسن في حالته إلى السحرة والدجالين والمشعوذين، وترك عمله نهائيا واستدان مبالغ كبيرة للتفرغ لعلاج السحرة.

وأفادت إحدى قريبات زوجته في التحريات، بأن الأب كان يصحو ليلا ويهذي بكلام غريب ثم يقضي النهار صامتا وشاردا عن الجميع وعن كل ما حوله، وبحسب تصور مباحث البحيرة فقد دس المتهم السم لزوجته وابنته الصغرى التي لم تتجاوز عامين، ثم قتل اثنتين من أطفاله خنقا بحبل وبعدها انتحر شنقا، وكل ذلك استغرق 15 دقيقة.

المصدر: الوطن