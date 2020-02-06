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"الحب في زمن كورونا".. زوجان مسنان يودعان بعضهما دراميا في مستشفى صيني

مجتمع

Gettyimages.ru Thomas Northcut
صورة تعبيرية
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تماما مثل الزوجين اللذين عانقا بعضهما في فيلم "تايتانيك"، عندما غرقت السفينة،  ظهر مقطع فيديو لزوجين صينيين مسنين يودعان بعضهما في المستشفى وسط التفشي الدرامي لفيروس "كورونا".

واجتاح مقطع الفيديو الشبكات الاجتماعية في الأيام القليلة الماضية، حيث ظهر الزوجان مستلقيين على السرير، يمسكان يدي بعضهما وينتظران أسوأ ما يمكن أن يحدث، بعد أن كشف كلا اختباريهما عن نتائج إيجابية لفيروس "كورونا".

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ويمكن رؤية الزوج في الفيديو وهو يتحدث إلى زوجته بينما يمسكان بيدي بعضهما وهما مستلقيان على نقالات في المستشفى.

ويوضح مستخدم "تويتر" الذي نشر مقطع الفيديو عبر حسابه على المنصة، أن النتائج أثبتت إصابة الزوجين (في الثمانينات من العمر)  بفيروس "كورونا" 2019-nCoV ، وأن "هذه قد تكون آخر مرة يلتقيان فيها ويسلمان على بعضهما البعض".

وحقق الفيديو أكثر من 780 ألف مشاهدة حتى الآن، ووقعت مشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مع تعليقات تدعو لهما بالتغلب على الفيروس، الذي يصيب بشكل خاص أولئك الذين لديهم أجهزة مناعة ضعيفة ومن بينهم كبار السن.

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي

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