مولود مصاب بـ"كورونا" يثير مخاوف حول انتقال العدوى في الرحم

شخّص أطباء إصابة رضيع صيني وُلد من مريضة بفيروس "كورونا" في ووهان، بالمرض القاتل بعد 30 ساعة من الولادة، ما أثار مخاوف من احتمال انتقال العدوى من الأمهات إلى الأجنة في الرحم.

وجاء الخبر الصادم بعد أن زعم ​​خبراء أن الفيروس قد ينتشر أيضا عبر البراز.

Chinese baby born to a Wuhan coronavirus patient is diagnosed with the disease https://t.co/B4WXqRbaHq — Daily Mail Online (@MailOnline) February 5, 2020

ووُلد الطفل المصاب، الذي لم يُكشف عن جنسه، في مدينة ووهان الصينية يوم الأحد 2 فبراير، وتأكد الأطباء من إصابة الأم بفيروس "كورونا" قبل المخاض. وخضع الرضيع للاختبار بعد 30 ساعة من الولادة، وكانت النتيجة إيجابية.

An infant in #Wuhan has tested positive for the novel #coronavirus just 30 hours after birth, said the city's children's hospital, raising concerns that infection could be contracted in the womb pic.twitter.com/j8FIdqKgAS — People's Daily, China (@PDChina) February 5, 2020

ونُقل الطفل بعد ذلك إلى مستشفى ووهان للأطفال، الذي عينته الحكومة لعلاج جميع الأطفال المصابين.

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وأعلن المستشفى من خلال منشور على حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي، أن حالة الطفل البالغ من العمر 3 أيام مستقرة، ويخضع للمراقبة عن كثب.

وقال الدكتور زينغ لينغكونغ، كبير الأطباء في قسم طب الأطفال حديثي الولادة في المستشفى: "هذا يذكرنا بأن ننتبه إلى مسار انتقال جديد محتمل لفيروس كورونا - انتقال عمودي من الأمهات إلى الأجنة".

وتستمر حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" في الارتفاع في الصين، حيث أبلغت سلطات البلاد عن 66 حالة وفاة جديدة بين عشية وضحاها.

وتسبب المرض الذي يهدد الحياة ويمكن أن ينتشر عن طريق اللعاب، في مقتل 493 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 24600 شخص على مستوى العالم.

المصدر: ديلي ميل