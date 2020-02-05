 
مباشر

مولود مصاب بـ"كورونا" يثير مخاوف حول انتقال العدوى في الرحم

الصحة

مولود مصاب بـ
Gettyimages.ru Barcroft Media / Contributor
ولادة رضيع مصاب بـ"كورونا" تثير مخاوف حول انتقال العدوى في الرحم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n7r5

شخّص أطباء إصابة رضيع صيني وُلد من مريضة بفيروس "كورونا" في ووهان، بالمرض القاتل بعد 30 ساعة من الولادة، ما أثار مخاوف من احتمال انتقال العدوى من الأمهات إلى الأجنة في الرحم.

وجاء الخبر الصادم بعد أن زعم ​​خبراء أن الفيروس قد ينتشر أيضا عبر البراز.

ووُلد الطفل المصاب، الذي لم يُكشف عن جنسه، في مدينة ووهان الصينية يوم الأحد 2 فبراير، وتأكد الأطباء من إصابة الأم بفيروس "كورونا" قبل المخاض. وخضع الرضيع للاختبار بعد 30 ساعة من الولادة، وكانت النتيجة إيجابية.

ونُقل الطفل بعد ذلك إلى مستشفى ووهان للأطفال، الذي عينته الحكومة لعلاج جميع الأطفال المصابين.

إقرأ المزيد
اليابان تفرض حجرا صحيا على 3700 راكب على متن سفينة سياحية بسبب
اليابان تفرض حجرا صحيا على 3700 راكب على متن سفينة سياحية بسبب "كورونا"

وأعلن المستشفى من خلال منشور على حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي، أن حالة الطفل البالغ من العمر 3 أيام مستقرة، ويخضع للمراقبة عن كثب.

وقال الدكتور زينغ لينغكونغ، كبير الأطباء في قسم طب الأطفال حديثي الولادة في المستشفى: "هذا يذكرنا بأن ننتبه إلى مسار انتقال جديد محتمل لفيروس كورونا - انتقال عمودي من الأمهات إلى الأجنة".

وتستمر حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" في الارتفاع في الصين، حيث أبلغت سلطات البلاد عن 66 حالة وفاة جديدة بين عشية وضحاها.

وتسبب المرض الذي يهدد الحياة ويمكن أن ينتشر عن طريق اللعاب، في مقتل 493 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 24600 شخص على مستوى العالم.

المصدر: ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

42 عسكريا كويتيا مصابون بالإيدز